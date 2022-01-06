Единственный экземпляр редкого Chevrolet Corvette оценили в 2 миллиона долларов

Спорткар 1956 года выпуска продадут в середине января

Одним из лотов январского аукциона Mecum станет уникальный Chevrolet Corvette — концепт Corvette Super Sport, изготовленный General Motors в далеком 1957 году. От стандартной версии экспериментальный спорткар отличался особым кузовом и ветровыми колпаками. Последние стали альтернативой традиционной складной крыше.

Кроме того, именно для концепта было впервые использовано обозначение SS или Super Sport. Впоследствии его носили все самые быстрые и мощные версии спорткаров марки.

Как указано в описании лота, Chevrolet Corvette Super Sport Concept комплектован 4,6-литровым двигателем V8 мощностью 293 л.с. Работает мотор в паре с механической коробкой передач с тремя ступенями. На одометре спорткара всего 7 тысяч километров пробега.

Интересно, что наездил их единственный в своем роде «Корвет», участвуя в нелегальных гонках. Один из таких заездов закончился для автомобиля значительными повреждениями. После чего в 1960 году он был отправлен на свалку. Как и когда спорткар попал в частную коллекцию история умалчивает. Известно, что до спортивной карьеры он несколько лет выставлялся на различных показах.

Сейчас существующий в единственном экземпляре спорткар полностью восстановлен и ищет нового владельца. Продать 65-летний автомобиль планируют, как минимум за 2 миллиона долларов.