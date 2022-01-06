У электропикапа Ford F-150 Lightning появился дальнобойный конкурент от Chevrolet

В продажу новинка отправится в 2024 году

В рамках выставки потребительской электроники CES 2022 в Лас-Вегасе компания Chevrolet представила электрический пикап Silverado. Новинку назвали самой главной на данном мероприятии. Производитель позиционирует ее, как конкурента Ford F-150 Lightning.

Несмотря на то, что новинка получила имя, как у топливного пикапа, она не имеет с ним ничего общего. Электромобиль основан на платформе Ultium и по сути является перелицованным и упрощенным GMC Hummer EV. У него нет традиционной рамы, а несущим элементом является каркас. Также грузовичок может похвастаться независимой подвеской и полноуправляемым шасси.

Экстерьер нового электрокара отличается от традиционных пикапов. Его дизайн более мягкий, с плавными линиями и короткими свесами. Silverado EV получил закрытую решетку радиатора, узкие светодиодные фары, оригинальной формы задние фонари, массивные бамперы, 24-дюймовые колеса и пластиковый обвес. Ожидается, что новинка будет иметь один из самых низких коэффициентов лобового сопротивления среди всех серийных полноразмерных пикапов.

Грузовая платформа объемная. Ее длина доставляет 1803 мм. Если заказать перегородку Multi-Flex Midgate между кабиной и площадкой, то на пикапе можно перевозить предметы длинной до 3302 мм. В оснащение салона вошла 11-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 17-дюймовым экраном, проекционный дисплей, рулевое колесо с плоским дном, система климат-контроля и двухцветные кожаные сиденья с красными вставками, который оснащены функцией подогрева.

Silverado EV выйдет на рынок в нескольких версиях. Базовой является WT, которая комплектуется двумя электромоторами (по одному на каждой оси) с суммарной отдачей 510 л.с. и 817 Нм крутящего момента. В более престижной версии RST эта установка будет выдавать 673 л.с. и 1057 Нм. Также доступен внедорожный вариант Trail Boss. Его характеристики пока не раскрыты.

На одном заряде во всех модификациях электромобиль сможет проезжать до 664 км. Позже производитель предложит более емкую батарею, которая обеспечит больший пробег. Новинка в базовой комплектации обойдется в 39 900 долларов. Рекомендованная цена на Trail Boss составляет $50 000. Несмотря на то, что на выставке показали готовый к производству вариант, а не концепт, сборку нового электропикапа намерены начать только в 2024 году.