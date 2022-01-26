Эксклюзивный Ford Bronco Папы Римского продадут на аукционе

Все вырученные от продажи средства отправят на благотворительность

Аукционный дом Barrett-Jackson выставил на продажу уникальный лот — внедорожник Ford Bronco в модификации Pope Francis Center First Edition. Стоимость единственного в своем роде автомобиля не называется. Вырученные средства компания Ford передаст фонду помощи бездомным Pope Francis Center.

Эксклюзивный Бронко построен на базе версии First Edition. Кузов автомобиля окрашен в белый оттенок Wimbledon White из палитры классического Bronco, с которым контрастирует черная крыша, колесные арки и декоративные вставки в бамперах.

В белый также окрашены колесные диски. Дополняют образ красные декоративные акценты на кузове, серебристая радиаторная решетка, специальные шильдики и наклейки с названием версии. Также особому Бронко достались дополнительная люстра на крыше, усиленный передний бампер, запасные фирменные трубчатые двери, сейф и система для крепления грузов.

Черно-белая цветовая гамма использована и в отделке салона. Как и на кузове, она разбавлена красными декоративные акцентами. В частности, красная надпись Bronco на передней панели, тонкие полосы на дверных картах и центральной консоли.