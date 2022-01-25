К дебюту готовится новый игрок на европейском рынке электробусов

Специалист по электромобильности – компания Quantron AG запускает свой собственный полностью электрический городской автобус. Новая модель под названием Cizaris будет представлена общественности в рамках онлайн-презентации, которая состоится 16 февраля.

Городской автобус с нулевым уровнем выбросов первоначально будет выпускаться в виде аккумуляторной версии BEV, причем по более приемлемой, чем у конкурентов цене. Таким образом, Quantron AG стремится обеспечить экологически чистые пассажирские перевозки и предложить экономичную альтернативу обычным дизельным автобусам. Версия 12-метрового автобуса FCEV – на водородных топливных элементах от Ballard Power Systems уже находится в стадии разработки.

Готовящийся к дебюту 12-метровый электробус будут питать литий-железо-фосфатные аккумуляторы от ведущего мирового производителя CATL. Батареи емкостью 422 кВт. позволят проехать в автономном режиме до 360 км. Это отвечает требованиям E-SORT 2 по обеспечению ежедневной наработки в городе от 3 до 5 часов. Зарядить батареи можно будет в депо от станции мощностью 150 кВт. Будут доступны различные варианты оборудования, соответствующие индивидуальным требованиям заказчика.