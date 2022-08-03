Электрический Jaguar I-Pace сгорел во время зарядки (фото)

Инциденты с самовозгоранием электромобилей во время их зарядки фиксируют довольно часто. Очередной случай произошел на Бойнтон-Бич (штат Флорида, США) с кроссовером Jaguar I-Pace 2019 года выпуска.

Владелец электрокара поставил его в гараж и подключил к зарядному устройству. Через время он услышал громкие хлопки и, подойдя ближе, увидел густой дым. Мужчина быстро выгнал машину из гараж на улицу, тем самым спася свой дом от пожара. Ведь буквально через несколько минут кроссовер вспыхнул.

Огонь очень быстро охватил весь электромобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили его, но к тому времени I-Pace сгорел практически дотла. Уцелела только передняя часть машины. Страховая компания забрала остатки батарейного Jaguar и передала производителю, для того, чтобы тот разобрался в причинах возгорания.

К сожалению производитель не взял на себя ответственность за происшествие. В компании отметили, что не могут провести собственную экспертизу, так как существует риск повторного возгорания электрокара. При этом в страховой уверенны, что причиной пожара стали аккумуляторные элементы LG Chem, которые также используются в Chevrolet Bolt EV. Впрочем, как сообщает издание Electrek, за последнее время это четвертый инцидент такого рода с I-Pace.