Россиянам обещают заменить шины Nokian продукцией новой марки

Nokian Tyres сворачивает производство в России через 17 лет после запуска

Nokian Tyres, крупнейший мировой производитель автомобильных шин, сворачивает свой бизнес в России. Об уходе руководство компании объявило в июне 2022 года, через 17 лет после запуска локального производства во Всеволжске (Ленинградская область).

Это один из крупнейших заводов в мире. Продукция предприятия поставлялась в Европу, Канаду и США, но из-за войны в Украине ввоз «российских» шин на эти рынки запрещен.

Годовой объем предприятия составлял около 17 млн шин, более 80% от общего количества производимой концерном продукции. На экспорт шло около 60%. Несмотря на это, компания решила продать российский бизнес без права использования лейбла новым владельцем. Как заявили в руководстве, в дальнейшем Nokian Tyres сосредоточится на возможностях роста на своих основных рынках и Россия не в их числе.

Продукцию завода во Всеволжске россиянам будут предлагать под новым брендом. Посмотрим, станет ли он такими же популярным как Nokian. Под вопросом и рынки сбыта.