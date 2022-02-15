Электрический минивэн PEUGEOT e-RIFTER в Украине – уже скоро!

Бренд PEUGEOT нацелен на дальнейшую электрификацию собственного модельного ряда. Следующим шагом PEUGEOT на пути к электрической мобильности является минивэн e-RIFTER, который совсем скоро пожалует в Украину: первые поставки запланированы на весну текущего года. Новинка предлагает все ключевые преимущества известной модели PEUGEOT RIFTER – просторный и удобный 5- или 7-местный салон, два варианта длины кузова, широкие возможности трансформации внутреннего пространства. Но теперь добавляет к этому все преимущества электропривода – экологически чистое и беззвучное движение, запас хода до 280 км (WLTP), мгновенные отклики электромотора для максимального удовольствия от вождения.

Электрификация модельного ряда для Бренда PEUGEOT – это не просто красивые слова, а реальная стратегия развития и роста. В том числе, данное утверждение касается Украины: ведь в нашей стране электрифицированные автомобили (гибриды и электромобили) сегодня находятся на пике популярности. Бренд PEUGEOT отвечает современным трендам и даже задает их – лучшим примером может быть старт продаж в Украине подзаряжаемого гибридного кроссовера PEUGEOT 3008 Hybrid4: высокая мощность (300 л.с.), полный привод 4х4, возможность движения только на электротяге для ежедневных разъездов без капли топлива.

Полностью электрический минивэн PEUGEOT e-RIFTER станет следующим шагом по воплощению идеи электрификации модельного ряда Бренда PEUGEOT в Украине. Кроме того, PEUGEOT e-RIFTER является еще одним «козырем» Бренда на украинском автомобильном рынке. Ведь сегодня ни один конкурент из числа официальных представителей мировых брендов, не может предложить подобный электромобиль: вместительный и удобный, с широкими возможностями трансформации салона, выбором из двух вариантов кузова. А также – с продуманной электрической технической частью.

Вскоре стартует выпуск первой партии модели PEUGEOT e-RIFTER для Украины, а это означает, что электромобили приедут в нашу страну уже весной текущего года. Ожидание будет недолгим – предлагаем его скрасить детальным знакомством со всеми нюансами электромобиля PEUGEOT e-RIFTER.

PEUGEOT e-RIFTER: все преимущества PEUGEOT RIFTER – но теперь с электроприводом

Электрический минивэн PEUGEOT e-RIFTER создан на основе уже известного автомобиля PEUGEOT RIFTER и предлагает все преимущества данной модели: платформа ЕМР2 (Efficient Modular Platform 2), увеличенный клиренс и защитные пластиковые накладки, выбор из двух вариантов длины кузова (4,40 м или 4,75 м), а также 5- или 7-местный салон по желанию покупателя, объем багажного отсека от 775 до 4 000 литров.

Вместе с тем, минивэн PEUGEOT e-RIFTER оснащается полностью электрическим приводом, который состоит из двух основных элементов – электромотора максимальной мощность 100 кВт и аккумуляторной батареи емкостью 50 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 280 км (по измерительному циклу WLTP). Важно отметить, что аккумулятор установлен в нижней части кузова и никак не сказывается на внутреннем просторе салона. Да и в целом: новый электромобиль не требует каких-либо компромиссов относительно аналогичных версий автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. К примеру, диаметр разворота составляет лишь 10,8 м, а высота кузова менее 1,9 м гарантирует доступ на подземные парковки.

При этом использование электромотора обеспечивает даже дополнительные преимущества. Одним из них является быстрый отклик электромотора на нажатие педали акселератора, что повышает удовольствие от вождения – ведь электромотор готов практически мгновенно развивать мощность 100 кВт (136 л.с.) и крутящий момент 260 Нм. Кроме того, предусмотрены различные режимы управления электромобилем:

– режим «Eco» с максимально допустимой мощностью 60 кВт (190 Нм) – максимальная дальность хода на одной полной зарядке аккумулятора;

– режим «Normal» с максимально допустимой мощностью 80 кВт (210 Нм) – идеальный компромисс для ежедневных поездок, достаточная мощность и запас хода;

– режим «Power» с максимально-допустимой мощностью 100 кВт (260 Нм) – отличная динамика даже в условиях полной загрузки.

Как результат, электрический минивэн PEUGEOT e-RIFTER обеспечивает максимальную скорость 130 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 11,7 секунды, ускорение 80-120 км/ч за 9,4 секунды.

Продуманная конструкция: жидкостное охлаждение, различные варианты зарядки

Специалисты PEUGEOT максимально тщательно подошли к конструкции электромобиля e-RIFTER, реализовав ряд наработок, которые крайне важны при долговременной эксплуатации. Электрический минивэн PEUGEOT e-RIFTER оснащен комбинированной жидкостной системой охлаждения, в которой тепло от аккумулятора используется для обогрева салона. С одной стороны – это помогает снизить расход энергии для обогрева салона и, таким образом, увеличивает запас хода. С другой стороны – жидкостная система охлаждения дает возможность поддерживать оптимальную рабочую температуру аккумулятора во время работы или при его зарядке (до 100 кВт), что способствует продлению срока службы батареи.

К слову, о процессе зарядки. Электромобиль PEUGEOT e-RIFTER предлагает выбор из двух типов встроенных зарядных устройств: 1-фазное мощностью до 7,4 кВт или 3-фазное мощностью до 11 кВт (опция). В последнем случае для полного заряда аккумулятора потребуется около пяти часов при питании от зарядного устройства типа «Wallbox». Также можно воспользоваться станциями быстрой зарядки с питанием постоянным током мощностью до 100 кВт – в таком случае аккумулятор можно зарядить до 80% за 30 минут.

Изменения в салоне: цифровой кокпит и переключатель e-Toggle

Электрический минивэн PEUGEOT e-RIFTER получил ряд эволюционных отличий в салоне, которые отвечают его электрической сути. К примеру, для новинки доступен полностью цифровой кокпит PEUGEOT i-Cockpit® на основе 10-дюймового HD-дисплея. Данный дисплей позволяет максимально точно отслеживать уровень заряда аккумулятора, расход и рекуперацию энергии, запас хода на оставшемся заряде аккумулятора, пр.

Кроме того, электрический минивэн PEUGEOT e-RIFTER получил селектор e-Toggle с положениями P-R-N-D вместо традиционного рычага АКПП. Селектор идеально интегрирован в общий дизайн салона, очень удобен и эргономичен в использовании. Наконец, все версии PEUGEOT e-RIFTER оснащены электрическим стояночным тормозом с управлением кнопкой. Данное решение позволяет не только выиграть больше простора в нижней части салона, но также способствует повышению комфорта и простоты использования электромобиля.

Следует отметить, что новый электрический минивэн PEUGEOT e-RIFTER – это далеко не все новинки-электромобили от Бренда PEUGEOT, которые ожидаются в этом году для украинских автолюбителей. Следите за новостями на официальном сайте Бренда, чтобы в числе первых узнавать обо всех «горячих новинках» PEUGEOT для Украины!