Great Wall выпустит электрический клон Porsche Panamera (фото)

Электрокар отправится на конвейер во втором квартале этого года

Весной прошлого года на Шанхайском автосалоне китайская марка Ora, которая входит в состав концерна Great Wall, представила новый электромобиль под названием Lightning Cat. Его главной особенностью стало визуальное сходство с машинами марки Porsche. Дебютировала модель в качестве концепта, но затягивать с серийным вариантом производитель не стал.

В сеть попали фотографии новинки, которые были залиты в базу минпрома КНР. На них электромобиль практически полностью повторяет шоу-кар. Его кузов по форме напоминает Panamera. Также модель получила аналогичные скрытые дверные ручки, овальную оптику, выдвижной спойлер и крышку багажника, которая поднимается отдельно от стекла. А вот габариты у нее отличаются и сопоставимы с седаном Kia K5.

В длину Ora Lightning Cat достигает 4871 мм при колесной базе 2870 мм. Ширина и высота равны 1862 и 1500 мм соответственно. В оснащение салона вошла цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным экраном, который возвышается над передней панелью, камеры кругового обзора, панорамная крыша и широкий список систем помощи водителю.

Новинка будет комплектоваться одним электромотором, установленным на передней оси, мощностью 204 л.с. По данным инсайдеров, электрокару также будет предложена версия с двумя моторами. О батарее, впрочем, как и о запасе хода, информации пока нет. Производство фастбэка планируют начать во втором квартале текущего года. Стоимость заявлена на уровне 30 000 долларов.