Ателье Manhart прокачало новое Audi RS3

Седан и хэтчбек стали на четверть мощнее

Тюнинг-ателье Manhart Performance, известное своими проектами на базе автомобилей немецких марок, представило программу доработок для седана Audi RS3 и «горячего» хэтчбека Audi RS3 Sportback последнего поколения. Оба автомобиля уже с конвейера укомплектованы 2,5-литровым пятицилиндровым бензиновым турбированным двигателем, выдающим немалые 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Но тюнерам из немецкого Вупперталя этого показалось мало.

Подготовленный ими пакет доработок увеличил мощность мотора до 500 л.с. Добиться такой существенной прибавки тюнеры смогли всего лишь за счет одного только блока управления двигателем MHtronik Powerbox. При этом у седана и хэтчбека остался потенциал для дальнейшего тюнинга.

Также автомобили серии Manhart RS3 500 получат новые бамперы, накладки на колесные арки и 20-дюймовые колесные диски Concave One. Но в первую очередь отличить прокачанные седаны и хэтчбеки можно будет по фирменным золотистым наклейкам на кузове. За доплату тюнер предлагает новую подвеску с заниженным дорожным просветом и выхлопную систему из нержавеющей стали.

Прием заказов на тюнинг-киты уже открыт. Во сколько такая модернизация обойдется владельцам новых Audi RS3 и Audi RS3 Sportback, не утоняется.