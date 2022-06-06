Производство Ford Focus под угрозой

Ford сокращает производство модели из-за нехватки комплектующих

В ближайшие месяцы Ford может существенно сократить производство Focus и его «заряженной» версии ST на заводе в Саарлуи, Германия. Причиной тому стало падение продаж. В мае цифры на рынке Европы снизились на 28,3%, до 27 151 единицы.

По некоторым данным, еще в начале марта компания столкнулась с дефицитом украинских электронных компонентов для мультимедийной системы Sync 4. В результате Ford пришлось остановить прием заказов на модели с такой «мультимедийкой». На данный момент время ожидания Ford ST составляет 12 месяцев.

Как сообщил журнал ANE Automobilwoche с о ссылкой на главу производственного совета Ford Germany Holding GmbH Маркуса Таля, после 29 августа производство «Фокусов» на немецком заводе сократится и значительно. Все усилия компания направит на «электрификацию» Европы.

Инвестиции в продвижение американских электромобилей на местный рынок составят 2 миллиарда долларов. Эти средства разделят между заводом в немецком Кельне и румынском Крайове. Площадка в Румынии запустит производство легковых электромобилей в 2030 году.

Будущее сборочной площадки в Саарлуи, основанной еще в 1970 году, решится до конца месяца. Согласно корпоративному сайту Ford, в настоящее время на заводе площадью 1,2 квадратных километра работают 6 190 человек.