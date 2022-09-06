Электрификация неизбежна: дизайнер McLaren F1 займется гибридами и электромобилями

Разработка двух первых электрических моделей Gordon Murray Group уже началась

В июне 2022 года Gordon Murray Group объявила о создании нового технологического подразделения, которое возглавит разработку будущих электромобилей. В подразделение Gordon Murray Technology объединили существующие отделы дизайна и электроники. Оно будет придерживаться тех же семи «ключевых принципов», которыми до сих пор руководствовалась GMA: стремление к совершенству, производительность за счет облегчения веса, инженерное совершенство, устойчивая мобильность, прорывные технологии, решения с низким энергопотреблением, инновации в дизайне. Ответственным «за разработку и дизайн всей продукции» назначен основатель компании Гордон Мюррей.

В прошлом году стало известно, что Gordon Murray разрабатывает легкую платформу для небольших электромобилей и фургонов, а в июне этого года компания подтвердила разработку двух полностью электрических внедорожников. Один из них предназначен для крупного OEM-производителя.

Причины перехода компании, продвигающей самый оборотистый безнаддувный V12 из когда-либо созданных, на электромобили пояснил генеральный директор GMA (Gordon Murray Automotive) Филип Ли. В интервью TopGear он сказал: «В конце концов мы все перейдем на электричество. Я думаю, что это будет конечная точка, и причина в том, что законодательство будет диктовать, куда мы все идем».

По словам топ-менеджера, Gordon Murray Technologies уже работает на различными типами силовых установок, включая гибридизацию, электрификацию, водород и альтернативные виды топлива. Какие из них найдут применение в будущих автомобилях GMA зависит от того, «где находится дорожная карта».

Ли считает, что есть способы использовать V12. Например, электрифицировать или перевести на более чистое топливо, но проблема в том, где заправить такой Gran Tourer.

«Мы хотим, чтобы люди ездили на наших машинах. Мы хотим видеть их и мы хотим, чтобы люди наслаждались ими. Это не музейные экспонаты, чтобы просто сидеть там», — сказал Ли.