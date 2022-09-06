Новый Nissan X-Trail добрался до Европы

На европейском рынке продажи кроссовера четвертого поколения стартуют на два года позже, чем в США

Первым рынком Nissan X-Trail новой, четвертой по счету генерации, была Северная Америка. В США, где японский кроссовер известен под локальным названием Nissan Rogue, продажи модели стартовали еще два года назад. Чуть позже новинка появилась в Китае и Японии, и только сейчас добралась до Европы.

Как и предшественник Nissan X-Trail четвертого поколения построен на новой платформе Alliance CMF-C. Размер колесной базы кроссовера остался прежним — 2705 мм, габариты несколько изменилась. В длину кроссовер вырос до 4660 мм (+21 мм), в ширину — до 1840 мм (+20 мм). За доплату европейцам предлагают колесные диски диаметром 18 или 19 дюймов и третий ряд сидений, на которых поместятся пассажиры ростом до 160 см.

Моторная линейка нового Nissan X-Trail состоит из трехцилиндровых моторов. Базовая версия кроссовера укомплектована 1.5 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (от 8:1 до 14:1) и 12-вольтовым стартер-генератором. Отдача основного мотора — 163 л.с. и 305 Нм крутящего момента. Агрегат сопряжен с вариатором Xtronic. Привод — передний. Заявленное время ускорения от 0 до 100 км/ч — 9,6 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч.

Версия X-Trail e-Power укомплектована тем же 1.5 VC-Turbo, но в этом случае он выполняет роль генератора для зарядки тяговой батареи. Мощность основного электрического двигателя 204 л.с. Максимальный крутящий момент — 330 Нм. Вся мощь агрегата передается на переднюю ось через одноступенчатый редуктор. В арсенале гибрида система e-Pedal Step (управление в одну педаль). За доплату предложена фирменная система полного привода e-4orce. Дополнительный электродвигатель отдачей 128 л.с. и 195 Нм устанавливается на задней. Совокупная мощность силовой установки — 213 л.с.

До 100 км/ч переднеприводный гибрид ускоряется за 8,0 секунд, полноприводный — за 7,0-7.2 секунды в зависимости от количества мест в салоне. Максимальная скорость — 170 и 180 км/ч соответственно. Базовый гибрид потребляет в среднем 5,8 литров топлива на 100 км пути, полноприводная семиместная модификация — 6,4 литра на 100 км. Расход бензинового X-Trail — минимум 7,1 л/100 км в измерительном цикле WLTC.

В помощь водителю предусмотрена система ProPILOT следующего поколения — ProPILOT с Navi-link. Автопилот может ускорять и тормозить автомобиль в пределах одной полосы движения на шоссе. Система может разогнать автомобиль до заданной скорости и затормозить до 0 км/ч при интенсивном движении с частыми остановками, а также автоматически продолжить движение, если автомобиль стоит менее трех секунд, а транспортное средство перед ним удаляется. Плюс к этому система распознает дорожные знаки и ограничения скорости, и может использовать данные навигации для регулировки скорости при приближении к поворотам на шоссе с более узким радиусом. Также в списке систем активной безопасности, мониторинг «слепых зон», система аварийного торможения и автоматического переключения дальнего света на ближний. Еще одно новшество — центральная подушка безопасности между передними сиденьями.

В Германии новый Nissan X-Trail стоит от 35 500 евро, в гибридной версии — от 37 000 евро. На европейский рынок кроссоверы будут доставлять из Японии.

В Украине кроссовер нового поколения появится в первом квартале 2023 года. Новинка будет доступна в качестве «мягкого» и полноценного гибрида с передним и полным приводом, пяти- и семиместным салоном. Цены пока не объявлены.