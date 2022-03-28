Официальные дилеры в России перешли на ремонт автомобилей подержанными автозапчастями

Российские автосалоны испытывают серьезные проблемы с поставками комплектующих

В России настали времена, когда официальные дилеры вынуждены пользоваться услугами авторазборки. В частности, из-за отсутствия оригинальных комплектующих в марте ремонтировать автомобили бэушными запчастями начали сервисные центры Volkswagen, Skoda, Porsche, BMW и Mercedes-Benz.

В список дефицитных попали трансмиссионная жидкость для роботизированных коробок передач DSG с мокрым сцеплением, пробки поддона мотора, оригинальные тормозные колодки, блоки мехатроника на BMW X1. Заменять подержанными сервисам приходится даже масляные фильтры 1,4- и 1,6-литровых моторов от Volkswagen. Некоторые производители, например Ford, официально разрешили дилерам использовать неоригинальные комплектующие.

Владельцам автомобилей Jaguar Land Rover повезло немного больше. По заявлению компании, складских запасов запчастей хватит примерно на 2,5 месяца. В Renault ситуацию не комментируют, тогда как у корейских брендов Kia и Hyundai, а также у японской Mitsubishi с запчастями «относительно хорошо».