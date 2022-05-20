Новости Электромобили против бензиновых авто: как дешевле и быстрее доехать из Львова в Киев

В условиях подорожания топлива и его дефицита на многих заправочных станциях дорога из Львова в столицу может обойтись электромобилистам вдвое дешевле, чем водителям автомобилей из ДВС.

Если сравнить автомобили одного класса (электромобиль тратит 20 кВт·ч для преодоления сотни километров, бензиновый – 10 л на это же расстояние), то выходит: чтобы проехать 550 км от Львова до Киева, первому нужно использовать 110 кВт·ч электроэнергии, второму – 55 л топлива. Стоимость зарядки на быстрых станциях сети YASNO E-mobility – 10,5 грн/кВт·ч. Цена бензина А-95 достигла 40 грн/л. Таким образом, водителю автомобиля с электродвигателем поездка обойдется в 1 155 грн, с ДВС – почти вдвое больше – в 2 200 грн.

Водитель электромобиля сможет сэкономить не только деньги, но и время на поездку. Длительность зарядки на быстрых станциях YASNO E-mobility сейчас – в среднем 39 минут. В очереди на заправке сейчас реально простоять больше. Учитывая, что топливо отпускается с лимитом в 10 – 20 л на одно авто, а электроэнергией можно подпитать машину до 100%, а также в мобильном приложении выбрать ту станцию ​​для зарядки, на которой нет очереди, то и здесь выходит существенная экономия.

«Сеть YASNO E-mobility продолжает работать. В настоящее время клиентов обслуживают 25 быстрых и 7 ускоренных станций. Только с начала действия военного положения электромобилисты зарядились в сети на 135 тыс. кВт·ч, что позволило преодолеть 677,2 тыс. км пробега», – рассказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

По его словам, за время работы сети объем зарядки в ней достиг 2 ГВт – это 13,4 млн км пробега. Такого запаса хода хватило бы, чтобы электромобиль проехал вокруг Земли 324 раза.