Yokohama возобновит производство автомобильных шин в России

Завод японской компании в Липецке запустят в начале июня

Японская компания Yokohama остановила производство автомобильных шин в России в конце марта 2022 года в результате ввода экономических санкций за войну в Украине. Официальная причина остановки — проблемы с поставками каучука.

По неофициальным данным его поступление на предприятие в Липецке ожидается в конце мая, а уже в начале июня планируют возобновить производство. Выходить из простоя будут постепенно. При этом компания и дальше продолжит выплачивать 100% заработной платы всем без исключения сотрудникам завода.

Ранее стало известно, что немецкая компания Continental запустила завод по производству шин в Калуге, остановленный в начале марта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Но официального подтверждения этой информации нет. По словам источника, на такой шаг компания пошла не ради прибыли, а исключительно из-за заботы о своих сотрудниках в России.