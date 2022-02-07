Обновленный Volvo XC40 вышел на рынок, но компания об этом умолчала

Автомобиль будет доступен с бензиновыми, гибридными и полностью электрическим установками

Компактный кроссовер Volvo XC40, который присоединился к линейке шведской марки в 2017 году, подвергли фейслифтингу. Однако производитель не стал делать на этом акцент. Он даже не выпустил пресс-релиз о том, что популярная модель прошла обновление. Ее просто отправили на конвейер.

Дело в том, что изменения очень скромные, поэтому компания и не стала поднимать шумиху вокруг этого события. Отличить рестайлинговый кроссовер от предшественника можно по модернизированному бамперу с дополнительными вертикальными секциями и более узким светодиодным фарам. Задним фонарям подкорректировали графику, а патрубки выхлопной системы спрятали за обшивку. Также модели предложили колесные диски с иным дизайном и новые оттенки для кузова.

В салоне корректировок еще меньше. Здесь появилась современная мультимедийная система от Google и стали доступны новые материалы в отделке. Линейка двигателей также не изменилась. Volvo XC40 по-прежнему предлагается с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Базовым является 1,5-литровый турбомотор мощностью 129 л.с., который сопряжен с восьмиступенчатым «автоматом» и системой переднего привода.

Гибридная версия модели на основе 2,0-литрового двигателя, который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, может выдавать от 163 до 250 л.с. мощности. Подключаемые к розетке гибриды приводятся в движение 1,5-литровым двигателем, который дополнен электромотором и аккумуляторной батареей. Отдача такого агрегата варьируется от 129 до 180 л.с. Полностью электрические версии комплектуются одним или двумя моторами, которые генерируют 231 и 408 л.с. соответственно. Запас хода составляет 420 км.