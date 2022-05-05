Электромобили Volkswagen исчезают из дилерских центров Европы и США

Заводы немецкого концерна простаивают из-за нехватки комплектующих

Volkswagen Group распродал годовой тираж электромобилей в США и Европе. Об этом со ссылкой на официальное заявление главы концерна Герберта Дисса сообщило информационное агентство Reuters.

«Постоянные перебои в цепочке поставок отрицательно сказались на глобальном производстве. Это касается не только Volkswagen ID.3 и ID.4, но и электромобилей Audi и Skoda, которые пользуются хорошим спросом в Европе», — рассказал журналистам Герберт Дисс.

По словам топ-менеджера, из-за проблем с транспортировкой и поставками комплектующих, европейцы и американцы, которые закажут электромобиль сейчас, смогут получить его не раньше следующего года. Только в прошлом квартале Volkswagen Group реализовал почти 100 тысяч электромобилей. Концерн является крупнейшим производителем «батарейных» автомобилей в мире.

Проблемы с производством у Volkswagen начались в марте. Из-за дефицита украинских комплектующих, образовавшегося в результате российского военного вторжения в Украину, концерну пришлось остановить завод а Братиславе, один из крупнейших в Европе. Позже по той же причине в простой ушли все европейские заводы немецкой Группы.