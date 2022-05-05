Восстановлено сообщение между Киевом и Житомиром по Варшавской трассе
Укравтодор восстановил транспортное сообщение между Киевом и Житомиром по автомобильной дороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин, известной как Варшавская трасса. За время боевых действий на трассе было разрушено и повреждено три моста. Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, на их месте установлены временные переезды.
«Сообщение Киев — Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе. Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста — установлены бетонные блоки», — сказал министр.
К возобновлению проезда по важным логистическим маршрутам Киевщины Укравтодор приступил сразу же после освобождения региона от российских оккупантов и разминирования. Движение по трассе М-06 на участке Житомир — Киев удалось возобновить в апреле.