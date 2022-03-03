Еще один трофей: оккупанты бросили бронированную «амфибию»

Украинская армия продолжает держать оборону, самоотверженно сражаясь с российскими оккупантами. Помимо огромного количества убитых и пленных солдат агрессора, в руки наших военных попадает и вражеская техника.

На этот раз рашисты бросили бронированную «амфибию». Это уникальный трофей! БТР-МДМ «Ракушка» построен на шасси боевой машины десанта БМД-4М. Он предназначен для перевозки 15 человек (2 члена экипажа +13 десантников) и способен передвигаться по воде со скоростью 10 км/ч. Стандартное вооружение включает два 7,62-мм пулемета ПКТМ.

В сообщении на Telegram-канале «Останній блок-пост» говорится, что экипаж бронемашины отправился в потустороннее путешествие.