Люди в приоритете – завод «Еврокар» превратили в центр для беженцев

Завод «Еврокар», который находится в закарпатском Соломонова и является одним из самых крупных автомобильных предприятий Украины, временно сменил сферу деятельности. После введения в стране военного положения, предприятие превратили в центр помощи беженцам.

По словам заместителя директора исполнительной дирекции Федерации автопрома Украины Анны Суворкиной, цеха завода адаптировали под размещение в них людей. Здесь есть все необходимое, чтобы беженцы из горячих точек могли чувствовать себя безопасно. Совместно с местными властями завод оказывает финансовую поддержку гражданам, а также обеспечивает их предметами первой необходимости и медикаментами.

«Многие украинцы сегодня эвакуировали свои семьи в западные области страны. В частности, в Закарпатскую. По предварительным подсчетам, количество беженцев уже достигло 50 тысяч человек и постоянно увеличивается. Поэтому Еврокар не может стоять в стороне. Мы делаем все возможное, чтобы помочь Закарпатью и нашей стране преодолеть кризис и оказать поддержку беженцам из других регионов», – написала Суворкина на своей странице в Facebook.