Эвакуация автомобиля поездом – «Укрзалізниця» возобновила популярную услугу

В Украине продолжается эвакуация людей из горячих точек в более спокойные регионы. С начала войны эвакуировались в пределах страны около 3 млн человек, а еще почти 2 млн выехали за границу. Многие украинцы хотели бы взять на новое место жительства свой автомобиль, поэтому «Укрзалізниця» возобновила возможность перевозки машин поездом.

Транспортировка автомобилей осуществляется в специальных вагонах-автомобилевозах, которые курсируют в составе пассажирских поездов. В один такой вагон помещается около восьми машин. Стоимость перевозки зависит от вида транспортного средства и варьируется от 1200 до 1700 гривен за тонну веса. Пока такие вагоны курсируют из Киева, Харькова и Днепра в направлении Львова. Оформить заказ можно в кассе соответствующего вокзала.