Европа передала Украине партию автомобилей – кому они предназначены

Страны ЕС продолжают поставлять в Украину транспортные средства. Большая их часть отправляется на нужды ВСУ. Но на этот раз машины предназначаются для полицейских, пограничников и прокуроров.

Всего украинским силовым ведомствам передали 90 автомобилей (пикапы, внедорожники, микроавтобусы) на общую сумму 2 млн евро. Отмечается, что данный транспорт повысит мобильность правоохранителей и улучшат качество ежедневных услуг, предоставляемых гражданам.

«За время полномасштабной войны Нацполиция лишилась более 1000 автомобилей. Это также актуально для Пограничной службы, спасателей, Нацгвардии и другие учреждений системы Министерства внутренних дел Украины. Сегодня у нас есть огромная потребность в автомобилях для прохождения сложных территорий», – заявила замминистра МВД Мэри Акопян.

Чиновник отметила, что это самая крупная партия автомобилей с начала полномасштабного вторжения войск РВ в Украину, которая адресована именно правоохранителям. Не стоит забывать, что сотрудники полиции и других ведомств принимают непосредственное участие в расследовании военных преступлений и первыми реагируют на чрезвычайные ситуации. К тому же они участвуют в разминировании территорий и многих других операциях.