Больше не нужны: в РФ массово закрываются автомойки

В россии, на фоне войны с Украиной и введенных США и ЕС санкций, массово закрываются предприятия. На территории страны уже приостановили свою деятельность автомобильные заводы, свернули работу часть автосалонов и начали закрываться автомойки.

С начала текущего года в РФ закрылось около 4% всех автомоек. Больше всего сократилось число моек в Москве (6%), Санкт-Петербурге (7%) и Нижнем Новгороде (6%). Это связано с ростом стоимости на услуги, из-за чего владельцы машин попросту перестали пользоваться данными сервисами.

Обоснован рост цен на услуги для населения увеличением стоимости расходных материалов (химия подорожала на 50%) и ужесточением экологических требований к данным сервисам. Чтобы избежать подорожания услуг, работодатели начали снижать ставки оплаты из-за чего образовался еще и дефицит кадров. Раньше на такую работу шли студенты, а теперь они отдают предпочтение работе курьерами.