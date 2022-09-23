Ferrari F355 полностью сгорел во время тест-драйва (видео)

Тест-драйв – важная процедура для автомобилистов, которые намерены приобрести ту или иную машину. Но не всегда тестовые поездки обходятся без приключений. Ярким тому примером стал инцидент, который произошел с Тареком Салахом.

Мужчина прилетел из Лос-Анджелеса (США) в Марсель (Франция), чтобы провести тест-драйв спорткара Ferrari F355 1994 года выпуска, а затем купить его. Изначально все было превосходно. Тарек наслаждался поездкой и снимал свои эмоции на камеру. Но в один момент она перестала быть безопасной.

Стоило Салаху вместе с нынешним владельцем спорткара выехать на шоссе, как они почувствовали запах бензина в салоне. Буквально через несколько минут после этого в задней части машины появился дым, а затем стали видны языки пламени. Продавец и потенциальный покупатель оперативно покинули салон автомобиля и вызвали к месту происшествия спасателей.

К сожалению, к моменту их приезда Ferrari F355 сгорел практически полностью. Восстановлению спорткар не подлежит. Отмечается, что по иронии судьбы владелец автомобиля с покупателем следовали в сервисный центр, чтобы убедиться в его исправности.