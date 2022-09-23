Новости Ford Mustang в кузове седан – каким он может быть

Чуть больше недели назад компания Ford представила новое поколение культового спорткара Mustang. Во время презентации новинки на автосалоне в Детройте, производитель также показал эскиз модели в кузове седан.

Эту пасхалку от американского автогиганта сразу подхватили независимые дизайнеры и создали множество рендеров. В их числе и ателье Sugar Design. Представленное дизайнерами изображение выглядит довольно реалистично. Спорткар остался узнаваемым и унаследовал переднюю часть от нового пони-кара. А вот часть позади передних стоек получила уникальное исполнение.

У машины покатая линия крыши, дополнительный набор дверей, которые плавно переходят в мускулистые задние крылья, и спортивные боковые юбки. На рендере модель показана в профиль, а вот корма осталась за кадром. Вероятно, она аналогична купе, за исключением заднего спойлера.

Ford Mustang Sedan на этих рендерах выглядит очень органично и вполне готовым к производству. Станет ли компания выпускать эту версию модели – неизвестно.