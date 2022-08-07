Ferrari объявила самый массовый отзыв в своей истории

На сервис отправят более 23 тысячей автомобилей

У автомобилей Ferrari обнаружилась проблема с тормозами, в частности, утечка тормозной жидкости. В октябре 2021 года по этой причине компания уже отзывала 10 тысяч автомобилей.

Но в этот раз на сервис отправят 23 555 автомобилей разных моделей, выпущенных начиная с 2005 года.

В списке потенциально опасных:

Ferrari 430 — 2005-2009 гг;

Ferrari 612 Scaglietti — 2005-2011 гг;

Ferrari California — 2009-2017 гг;

Ferrari 612 — 2010-2011 гг;

Ferrari FF — 2012-2016 гг;

Ferrari F12 Berlinetta — 2013-2017 гг;

Ferrari LaFerrari — 2013-2015 гг;

Ferrari California T — 2015-2017 гг;

Ferrari F60 America — 2016 г;

Ferrari F12 TDF — 2017 г;

Ferrari LaFerrari Aperta — 2017 г;

Ferrari GTC4 Lusso — 2017-2020 гг;

Ferrari GTC4 T — 2018-2020 гг;

Ferrari Portofino — 2018-2022 гг;

Ferrari 812 — 2018-2022 гг;

Ferrari 488 Pista — 2019-2020 гг;

Ferrari F8 Spider — 2020-2022 гг;

Ferrari F8 Tributo — 2020-2022 гг.

Точное количество той или иной модели не уточняется, но всей владельцы уже уведомлены. Это будет один из самых массовых отзывов в истории итальянской марки. В какую сумму он обойдется производителю, сложно представить.