Stellantis готовит свой Volkswagen ID.3 GTX

Конкуренцию немецкому электрокроссоверу составит «заряженный» Opel Astra

В 2023 году альянс Stellantis выведет на рынок полностью электрическую версию Opel Astra. У нее будет и «заряженная» модификация. Разработку электрического хот-хэтча в интервью TopGear подтвердил руководитель отдела дизайна Vauxhall Марк Адамс. Под маркой Vauxhall в Великобритании продают праворульные автомобили Opel.

Никаких подробностей о хот-хэтче Адамс не предоставил, сказав, что дизайнеры должны найти золотую середину между динамичным характером и мягкими формами. Экстерьер новинки будет разработан в «смелой и чистой» философии дизайна, которую Vauxhall применяет к своим новым автомобилям.

По данным издания, в отличие от меньшего супермини Corsa-e и родственного Peugeot e-208, электрическая Astra будет основана на усовершенствованной платформе EMP2 V3 материнской компании Stellantis. Архитектура адаптирована к традиционным двигателям внутреннего сгорания, плагин-гибридным и полностью электрическим силовым установкам.

Ожидается, что электрический хот-хэтч Astra станет прямым конкурентом Volkswagen ID.3 GTX. Немецкий кроссовер получил силовую установку от старших ID.4 и ID.5, то есть может предложить 299 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Не исключено, что «зажигалка» Opel/Vauxhall получит агрегат большей мощности, в идеале — 350 л.с.