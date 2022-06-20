Финляндия запретила водителям ввозить топливо из России

Под запрет попало топливо, транспортируемое вне автомобильного бака

Власти Финляндии запретили «бензиновый туризм». Ранее финские автомобилисты ездили в Россию за топливом. Для некоторых жителей приграничных городов это было бизнесом.

При чем многие не ограничивались разрешенными 10 литрами в канистре. Некоторые увеличивали топливные баки автомобилей и даже ставили дополнительные вместо сидений в салоне. Импортированное таким образом топливо продавали или использовали для заправки лодок. Дело в том, что в Финляндии бензин в три раза дороже, чем в России.

После введения ЕС санкций на импорт российского топлива, финские автомобилисты лишись возможности покупать бензин впрок. Как сообщила пограничная служба Финляндии, «в связи с санкциями ЕС в отношении России топливо может импортироваться из России только в обычном топливном баке автомобиля. Перевозить топливо в переносном баке или канистре вместе с автомобилем нельзя».