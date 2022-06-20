У электрокроссовера Toyota bZ4X может появиться спортивная версия

Марка рассматривает возможность выпуска «заряженной» версии электрического кроссовера - GR bZ4X

Toyota готовится к быстрому расширению своей инновационной линейки электромобилей bZ. В ближайшем будущем в ней появится, как минимум, четыре модели. Одной из них будет высокопроизводительная версия недавно выпущенного электрического кроссовера bZ4X. Появление новинки подтвердил главный инженер проекта Дайсуке Идо. За настройки электрической «зажигалки» будет отвечать подразделение Toyota GR Sport. Но окончательно решение еще не принято.

По словам Идо, самая большая проблема при разработке такого автомобиля — риск не дополучить мощность или крутящий момент от электрической трансмиссии. Поскольку GR bZ4X должен соответствовать другим моделям линейки Toyota GR.

Каким будет bZ4X компания показала в январе этого года в Токио, продемонстрировав концепт bZ4X GR Sport. При этом никакой технической информации озвучивать не стали. Один из предположительных вариантов станет двухмоторная силовая установка мощностью 408 л.с. (два мотора по 204 л.с.).

Помимо bZ4X, Дайсуке Идо возглавляет разработку всех электромобилей Toyota, включая сверхкомпактный C+pod, предназначенный для внутреннего рынка Японии. В конце 2021 года марка представила 16 будущих электромобилей. Предполагалось, что следующими моделями в bZ-линейке будут кроссоверы — компактный, полноразмерный, городской и среднеразмерный.

Также инженер Toyota, подтвердил разработку новой электрической платформы для компактных моделей. Напомним, что bZ4X построен на платформе Toyota e-TNGA, предназначенной для автомобилей C- и D-сегмента (семейные седаны и внедорожники).

Габаритная длина Toyota bZ4X составляет 4690 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1650 мм. На конвейер новинка встала в апреле 2022 года. Кроссовер можно купить не только на родном рынке марки, а также в США и Европейском Союзе.

Электрокроссовер доступен в передне- и полноприводной версиях мощностью 204 и 218 л.с. (два мотора по 109 л.с.) соответственно. С места до 100 км/ч моноприводный bZ4X ускоряется за 8,4 с, полноприводный — за 7,7 с.

Емкость литий-ионной батареи в обоих версиях — 71,4 кВт•ч. Запас хода переднеприводного кроссовера составляет 559 км, полноприводного — 540 км в европейском испытательном цикле WLTC. Батарея поддерживает скоростную зарядку мощностью 150 кВт. Время зарядки до 80% емкости — 30 минут.