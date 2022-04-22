Представлен первый электрический Lexus — полноприводный кроссовер RZ 450e

В продаже электрокроссовер Lexus RZ 450e появится в конце 2022 года

В модельной линейке Lexus появилась первая полностью электрическая модель — полноприводный кроссовер RZ 450e с запасом хода 362 км. Такую дальность электромобилю обеспечивает установленный под полом аккумуляторный блок емкостью 71,4 кВт•ч.

В основе новинки лежит специализированная электрическая платформа e-TNGA: спереди стойки McPherson, сзади двойные поперечные рычаги. Габаритная длина кроссовера — 4805 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1635 мм. Размер колесной базы — 2850 мм. Кузов усилен за счет дополнительной зоны поддержки радиатора и добавления V-образной распорки для улучшения управляемости.

Кроссовер укомплектован адаптивной системой полного привода DIRECT4 и новой системой рулевого управления. Мощность переднего двигателя — 150 кВт (204 л.с.), заднего — 80 кВт (109 л.с.). За доплату доступна система Steer by Wire, способная предугадывать намерения водителя на основе данных о его манере вождения. Кроме того, Lexus RZ 450e стал первой моделью марки с частотно-реактивными демпферами. Стандартные колесные диски — диаметром 18 дюймов, опциональные — 20 дюймов.

Просторный салон укомплектован 14-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы и высокоэффективной системой отопления с первым в Lexus лучистым обогревателем. В отделке интерьера использованы два вида текстиля с декоративными вставками под дерево. За доплату доступны панорамная крыша и «гоночный» руль.

Также электрокроссоверу достался новейший комплекс вспомогательных систем вождения Lexus Safety System+ 3.0, включая стандартную систему предупреждения столкновений, динамический радарный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы движения и систему экстренной остановки. Стоимость Lexus RZ 450e пока не объявлена. В продаже первая электрическая модель марки появится в конце 2022 года.