Новости Северный и Дарницкий мосты открыты для проезда

Перемещаться по ним может как частный, так и общественный транспорт

Северный и Дарницкий мосты Киева открыты для сообщения между левым и правым берегами для общественного и частного транспорта. Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.

Так же городская администрация напоминает что:

Наземный транспорт и метро работают с 08:00 до 19:00 в сокращенном составе и только по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозки;

Перемещаться по полосе для общественного транспорта разрешено только автомобилям экстренных служб, военной технике и городскому транспорту.

КГГА настойчиво просит не выезжать в город без острой необходимости.