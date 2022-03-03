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Северный и Дарницкий мосты открыты для проезда
Северный и Дарницкий мосты Киева открыты для сообщения между левым и правым берегами для общественного и частного транспорта. Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.
Так же городская администрация напоминает что:
- Наземный транспорт и метро работают с 08:00 до 19:00 в сокращенном составе и только по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозки;
- Перемещаться по полосе для общественного транспорта разрешено только автомобилям экстренных служб, военной технике и городскому транспорту.
КГГА настойчиво просит не выезжать в город без острой необходимости.