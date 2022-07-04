Ford Bronco и Jeep Wrangler сошлись в дрэге

Культовый атмосферный мотор Hemi помог Jeep Wrangler оставить конкурента позади

Авторы YouTube канала The Fast Lane Car свели в гонке по прямой внедорожники Ford и Jeep. Честь Ford в этом заезде защищали сразу два Bronco — базовая версия и «заряженный» Bronco Raptor. Jeep представлял Wrangler Rubicon 392. Гонка проходила в горах Колорадо, что несколько снизило отдачу моторов за счет разреженного воздуха, но не сказалось на результатах.

Свое видео авторы назвали: «Есть ли у нового Bronco Raptor все необходимое, чтобы сокрушить Jeep Wrangler с двигателем Hemi V8 в дрэг-рейсинге?». И как оказалось, нет. Результат «заряженного» Bronco в заезде на 402 метра — 16,16 секунды, тогда как Wrangler для этого понадобилось 15,22 секунды. От 0 до 97 км/ч внедорожники смогли ускориться за 7,89 и 6,66 секунды соответственно. Максимальная скорость Bronco Raptor составила 140 км/ч, Jeep Wrangler — 151 км/ч. Как все проходило, вы можете посмотреть в видео.

Самым слабым в этой необычной для дрэг-рейсинга тройке оказался Ford Bronco в исполнении First Edition. 2,7-лировый мотор V6 мощностью 330 л.с. смог разогнать внедорожник до 97 км/ч за 9,09 секунды. Отрезок в 402 метра остался позади через 17,53 секунды. Максимальная скорость составила 134 км/ч.

Новый Bronco Raptor укомплектован 3,0-литровым турбированным двигателем EcoBoost, выдающим 418 л.с. Его соперник Jeep Wrangler 392 может похвастаться культовым 6,4-литровым атмосферным V8 Hemi отдачей «470 лошадей».