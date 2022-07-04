Назван самый дорогой автомобиль, ввезенный в Украину по нулевой растаможке

За три месяца действия беспошлинной растаможки (с 9 апреля по 30 июня) в Украину ввезли почти четверть миллиона автомобилей на иностранной регистрации. Наряду с бюджетными авто, украинцы легализовали и несколько десятков премиальных.

Как сообщили в Закарпатской таможне, самой дорогой машиной, ввезенной в страну в указанный период, стал Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Его стоимость составляет 220 тысяч долларов. Владелец элитного автомобиля – предприниматель из Днепропетровской области. Однако депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, отметил, что это не так и самым дорогостоящим транспортным средством, который был ввезен по бесплатной растаможке, стал Ferrari Roma 2020 года выпуска. Его цена – 221 400 долларов.

«Там в сети пишут, что самым дорогим авто, завезенным с льготой стал «кубик» Mercedes G-class за 220 тыс. долларов. Нет, это не так. Самой дорогой машиной стала Ferrari Roma 2020 года за 221,4 тысяч долларов. Сумма предоставленной от государства таможенной и налоговой льготы на растаможку владельцу суперкара – 71,3 тыс. долларов. Надеюсь хватит на бензин)», – написал депутат в своем Telegram.

Также сотрудники Закарпатской таможни рассказали, что через их пункты пропуска было ввезено 18 897 машин. Самыми востребованными среди украинских автомобилистов были: