Ценный металлолом: за сгоревшие танки оккупанта предлагают 100 млн гривен

Идут двадцать первые сутки противостояния украинского народа российским оккупантам. За это время наши защитники уничтожили около двух тысяч танков и бронемашин врага. Львиная доля этой техники теперь напоминает груду металлолома.

Для того, чтобы покрыть свои потребности в металле, а также очистить украинские земли от подбитой техники агрессора, Близнюковский сельсовет Харьковской области объявил тендер на закупку 500 единиц подержанных российских танков, а также БМП и БТР. Согласно заявки, созданной на сайте госзакупок Prozorro, никаких ограничений нет. Можно предлагать сгоревшую и поврежденную технику.

За одну единицу техники можно получить до 2 миллионов гривен. Всего же в рамках тендера на закупку танков готовы потратить 100 млн гривен. Подать заявку можно до 29 марта, а торги состояться 4 мая 2022 года. Для участия в аукционе нужно просто зарегистрироваться на портале. Интересно то, что заказчик готов рассмотреть варианты покупки техники с пленными орками.