Новости Ford не может передать дилерам около 50 тысяч автомобилей – с чем это связано

Трудности с поставками новых автомобилей дилерам испытывают многие мировые производители. А все потому, что до сих пор не решен вопрос с полупроводниками. Касается это и американской компании Ford, которая продолжает складировать недоукомплектованные машины на своих стоянках.

Как заявили в пресс-службе производителя, на данный момент ожидают запчасти от 40 до 45 тысяч машин. С каждым кварталом это число увеличивается и когда будет решена эта проблема, неизвестно. По большей части недоукомплектованными остаются внедорожники Bronco, пикапы F-150 Lightning и F-Series Super Duty.

В компании прогнозируют, что сбои в поставках полупроводников будут наблюдаться и в следующем году. Это приведет к еще большим задержкам в поставках новинок, а также повлечет за собой рост финансовых потерь. При этом Ford старается сделать все возможное, чтобы восстановить цепочку поставок микрочипов, и начать выполнять свои обязательства перед дилерами.