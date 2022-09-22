Ford и Chevrolet стоит напрячься: Ram обещает пикап, способный преодолеть конкурентов

Электрический пикап бренда выйдет на рынок в ближайшие два года

В этом году Ram Trucks не порадовала новинками посетителей автошоу в Детройте, но это не означает, что компания ничего не готовит. По словам генерального директора бренда Майка Коваля-младшего, в течение следующих шести-восьми месяцев Ram покажет «что-то экстраординарное».

«Трансформационный период в истории бренда» начнется в ноябре этого года с презентации концепта Ram Revolution в ночь перед автосалоном в Лос-Анджелесе. Серийную версию полноразмерного электрического пикапа представят в 2023 году. Как заявляется, новинка сможете составить конкуренцию Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV, как по мощности, так и по буксировочным характеристикам. Базовый ожидаемый запас хода пикапа Ram — около 300-350 миль (480-560 км).

В 2023 году компания выведет на рынок свой первый электромобиль — Ram ProMaster. Больше новостей о тяжелых грузовиках глава Ram Trucks пообещал на предстоящей ярмарке в Техасе. Не исключено, что одной из «новостей» станет премьера нового среднеразмерного пикапа, с которым компания намерена вернуться в этом сегмент.

Также Коваль сказал, что планирует представить концептуальный среднеразмерный пикап на выставке дилеров Ram, запланированной на март 2023 года в Лас-Вегасе. Это будет первое подобное мероприятие компания с 2015 года.

Не исключено, что в США появится пара небольших пикапов, которые компания предлагает на латиноамериканском рынке. Какие именно, Коваль не уточнил. Напомним, что в январе 2021 года, во время вступления на пост генерального директора компании, он обещал, что с 2024 года Ram Trucks сможет предложить «более полный портфель электрифицированных решений». Похоже, что реализация обещаний началась.