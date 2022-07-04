Де купити авто зі США

Автомобіль давно перестав бути розкішшю. Сьогодні машини доступні людям з різним рівнем достатку. Американські аукціони — чудова можливість придбати вживаний транспортний засіб за доступною ціною. Вартість “американця” буде на 30-50% нижчою за ринкову ціну в Україні. При цьому самостійно купувати авто зі США не варто: є маса “підводних каменів”.

Компанія АТЛ пропонує безпечну купівлю “під ключ”. Ви вибираєте транспортний засіб, визначаєтеся з бюджетом. Всі інші турботи бере на себе фірма.

З чого почати вибір авто зі США

Насамперед потрібно промоніторити український ринок, зорієнтуватися щодо цін. Це дасть розуміння приблизного бюджету покупки, а також допоможе визначитися з відповідною маркою авто, технічним станом.

Неблагонадійність продавця, складнощі з англійською мовою можуть “зіграти” проти покупця. Самостійна купівля вживаного автомобіля може призвести до неприємностей:

В описі транспортного засобу власник може промовчати про серйозні проблеми з двигуном, ходової, кермовим управлінням.

Продавець може відправити інший транспортний засіб замість обраного. Витрати з доставки доведеться оплатити покупцеві.

Відсутність досвіду в купівлях на американських аукціонах неминуче призведе до переплат під час транспортування, сплати зайвих митних зборів.

Відсутність знань в нюансах оформлення американської страховки може призвести до того, що покупець купить машину, яка призначена для розбору.

Процес участі в торгах потребує знань спеціальної термінології, без якої можна упустити шанс придбати хорошу машину за вигідною ціною.

Купівля “американця” з допомогою АТЛ

Автомобілі продаються на американських аукціонах IAAI, Copart, Manheim. Компанія АТЛ займається пошуком підходящої моделі. Після чого відбувається ретельна перевірка за VIN-номером. Це допомагає відсіяти машини з поганою історією (серйозні ДТП, ненадійний продавець, сильні пошкодження тощо)

Після узгодження ставки відбувається участь в торгах. За фактом виграшу аукціону покупцеві відправляється рахунок-фактура. Її потрібно оплатити протягом двох днів. Після проведення платежу автомобіль вирушає в Україну.

Далі АТЛ бере на себе турботи з митного оформлення, сертифікації, постановки на облік. Співпраця здійснюється згідно з договором. Уточнити деталі можна в телефонному режимі. Звертайтеся — менеджери фірми до ваших послуг!