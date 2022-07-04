Электрический пикап Chevrolet Silverado стал ближе к серии

Продажи пикапа на рынке Северной Америки начнутся в 2023 году

Глава General Motors Мэри Барра поделилась новой порцией информации о предстоящем электрическом пикапе Chevrolet Silverado EV. В частности, топ-менеджер показала фотографии с ходовых испытаний первого прототипа. На данном этапе продвижения к конвейеру он проходит серию тестов на полигоне в Милфорде, штат Мичиган. Прототип гоняют по асфальтным и грунтовым дорогам.

По некоторым данным, на тесты вывели базовый Silverado EV WT, ориентированный на автопарки. Он должен выйти на рынок весной 2023 года, на несколько месяцев раньше флагманского Silverado EV RST First Edition.

Ожидается что, версия WT предложит до 517 л.с. и 834 Нм крутящего момента. Запас хода такого пикапа превысит 644 км. Уже изначально он сможет буксировать до 3629 кг.

Версия RST First Edition получит двухмоторную силовую установку (по одному на оси) мощностью 673 л.с. Максимальный крутящий момент — 1060 Нм. Запас хода составит 644 км. Специальный режим Wide Open Watts позволяет пикапу ускоряться от 0 до 96 км/ч менее чем за 4,5 секунды.

По данным GM, 95% оформивших бронирование на Chevrolet Silverado EV планируют использовать пикап в качестве повседневного автомобиля. Основная причина выбора — им нужен полностью электрический автомобиль, который может буксировать грузы (87% ) и преодолевать бездорожье (72%).