General Motors запатентовал самоочищающийся автомобильный пол

Работает он по принципу беговой дорожки

Концерн General Motors подал патентную заявку на «самоочищающийся» автомобильный пол. По принципу действия он напоминает конвейерную ленту или беговую дорожку. После выхода пассажиров из салона загрязненная часть пола уезжает, сменяясь новым, чистым участком.

При этом весь мусор попадает в специальную корзину, которую можно очищать один раз в сутки. В GM считают, что эта система будет незаменимой в автономных автомобилях, в частности в роботизированных таксопарках.

Например, система американского концерна могла бы быть применена в беспилотных такси Baidu, которые в начале августа начали обслуживать клиентов в городах Чунцин и Ухань. В рамках пилотной программы десять беспилотников без водителей-экспертов в салонах в дневное время перевозят пассажиров в ограниченной зоне. В дальнейшем автопарк роботакси планируют расширять.