Aston Martin DB5 Шона Коннери продали на аукционе

Победитель торгов выложил за купе 1964 года 2 425 000 долларов

На аукционе Broad Arrow Auctions в Монтерее, Калифорния, продано купе Aston Martin DB5 1964 года, принадлежавшее британскому актеру и кинопродюсеру Шону Коннери. Этот автомобиль он приобрел в 2018 году, за два года до смерти.

На момент покупки «двухдверка» была окрашена в черный цвет. Позже Коннери перекрасил ее в оттенок Snow Shadow Grey. В этот цвет был окрашен Aston Martin Джеймса Бонда, которого Шон Коннери сыграл в семи фильмах «бондианы».

Как указано на сайте аукциона, перед продажей купе с оригинальным мотором побывало в руках специалистов марки RS Williams. Предварительная стоимость лота составляла 1,4-1,8 млн долларов, но победитель торгов отдал за автомобиль 2 425 000 долларов. Значительную часть этих средств направят в благотворительный фонд Шона Коннери.

В качестве приятного бонуса новому владельцу автомобиля агента «007» досталась поездка в компании еще одной легенды — шотландского автогонщика, трехкратного чемпиона Formula-1 Джеки Стюарта.