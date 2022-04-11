Германия предложила Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000

Украина получила от немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann предложение о поставке ста единиц самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Стоимость орудий, включая запасные части и обучающий комплект, составляет 1,7 млрд евро. Также компания может продать гаубицы на бронетранспортере Boxer за 1,2 млрд евро.

Panzerhaubitze 2000 может вести огонь на расстоянии 30 км от точки поражения, поэтому эта техника зачастую едет за основными боевыми машинами. САУ оснащена 155-мм пушкой с длиной ствола 52 калибра. Также она имеет автоматическую систему заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, систему обнаружения огня и автоматического пожаротушения. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд.

По данным издания Welt, поставки гаубиц будут проходить по круговой схеме. В случае получения согласия с украинской стороны, Германия может поставить в Киев свои орудия для ускорения процесса, так как новые придется ждать около полу года.