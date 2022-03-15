Государственная миграционная служба вернулась к работе
Несмотря на продолжающиеся на территории Украины военные действия, ключевые государственные организации вернулись к работе. Среди них и Государственная миграционная служба.
Территориальные центры ГМС открыли свои двери для граждан только в регионах, где относительно спокойная обстановка. Административные услуги предоставляются не в полном объеме, а только самые необходимые. На сегодняшний день, 15 марта 2022 года, можно подать документы на оформление ID-карты, загранпаспорта, а также справок на постоянное и временное проживание.
Также можно вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины, продлить срок действия загранпаспортов и внести сведения о детях. Те граждане, которые потеряли документы или закончился их срок действия, тоже могут обратиться в органы ГМС.
Как отметили в службе, четкий график работы территориальных органов на сегодняшний день не установлен. Его можно узнать, предварительно позвонив по телефону нужного отделения:
- УДМС в Винницкой области +380 432 673 301
- УДМС в Волынской области +380 322 284 076
- ГУ ДМС в Днепропетровской области +380 567 203 017
- ГУ ДМС в Донецкой области +380 955 385 703
- УГМС в Житомирской области +380 987 090 601
- ГУ ДМС в Закарпатской области +380 312 640 565
- УГМС в Запорожской области +380 681 791 111
- УГМС в Ивано-Франковской области +380 342 553 112
- УГМС в Кировоградской области +380 522 321 811
- ГУГТС во Львовской области +380 322 614 902
- УГМС в Николаевской области +380 512 374 007
- ГУ ДМС в Одесской области +380 487 053 168, +380 501 902 621
- УГМС в Полтавской области +380 532 565 145
- УГТС в Ровенской области +380 362 699 434, +380 362 634 508
- УГТС в Сумской области +380 506 377 737
- УГМС в Тернопольской области +380 352 271 389
- УГМС в Хмельницкой области +380 932 738 510
- ГУГТС в Харьковской области +380 677 186 843
- УГМС в Черкасской области +380 472 541 139
- УГМС в Черновицкой области +380 372 550 461, +380 372 550 461
- УГМС в Черниговской области +380 939 988 760
- ЦГУ ДМС в г. Киеве и Киевской области +380 936881903