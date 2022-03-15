Государственная миграционная служба вернулась к работе

Несмотря на продолжающиеся на территории Украины военные действия, ключевые государственные организации вернулись к работе. Среди них и Государственная миграционная служба.

Территориальные центры ГМС открыли свои двери для граждан только в регионах, где относительно спокойная обстановка. Административные услуги предоставляются не в полном объеме, а только самые необходимые. На сегодняшний день, 15 марта 2022 года, можно подать документы на оформление ID-карты, загранпаспорта, а также справок на постоянное и временное проживание.

Также можно вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины, продлить срок действия загранпаспортов и внести сведения о детях. Те граждане, которые потеряли документы или закончился их срок действия, тоже могут обратиться в органы ГМС.

Как отметили в службе, четкий график работы территориальных органов на сегодняшний день не установлен. Его можно узнать, предварительно позвонив по телефону нужного отделения: