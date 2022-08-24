Great Wall готовит новый седан в ретростиле (фото)

На дорожные тесты выехал новый седан от компании Great Wall, который будет продаваться под суббрендом Yueliang. Прототип пока еще безымянной новинки полностью покрыт камуфляжем. Однако даже сквозь него видно, что модель выполнена в ретростиле.

Седан отличается простыми формами и напоминает модели из 90-х годов прошлого века. При этом у него вполне современная решетка радиатора и фары. На корме можно рассмотреть крупные фонари с круглыми элементами и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Дверные ручки у модели выдвижные.

По данным инсайдеров, у автомобиля колесная база не менее трех метров. А общая длинна и вовсе достигает 5,1 м. Салон нового седана рассмотреть не удалось. Ожидается, что у него будет богатое оснащение, так как он займет место флагмана марки.

Скорее всего, в движение новинку будет приводить гибридная силовая установка на основе 1,5-литрового двигателя с отдачей не менее 500 л.с. Стоимость ретроседана будет начинаться от 22 000 долларов.