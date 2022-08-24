Подростки пытались угнать со стоянки автозавода новенькие спорткары (видео)

Инцидент произошел в пригороде Детройта (США). Трое подростков в возрасте от 11 до 14 лет проникли на территорию автозавода концерна Stellantis и попытались угнать новые Dodge Hellcat Charger и Challengers.

Они с легкостью попали на стоянку предприятия, где находились готовые к отправке дилерам автомобили. Справившись с одной задачей, мальчишки попытались проникнуть в салон спорткаров, но были замечены сотрудниками охраны. Те задержали малолетних преступников и передали полиции.

Лейтенант полиции Детройта Клайв Стюарт заявил, что за этими детьми однозначно стоят взрослые. Так что по факту попытки угона автомобилей будет проведено расследование. Самих похитителей задержали. К ним, а вернее к их родителям, будут применены штрафные санкции. Инспектор отметил, что это самые маленькие угонщики, с которыми ему приходилось иметь дело.