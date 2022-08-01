Група Renault оновлює свій фінансовий прогноз 2022 і прискорює трансформацію

“Група Renault рішуче проводить глибинну трансформацію і реалізує зміну своєї діяльності. Дані результати першого півріччя є яскравим тому доказом: попри усі перешкоди, що пов’язані із зупинкою діяльності у Росії, кризою напівпровідників та інфляцією витрат, Група продовжує покращувати свої операційні показники і починає отримувати зиск від успіху нових авто.

Відшкодувавши з лишком збитки від зупинки діяльності у Росії і продовжуючи свою стрімку трансформацію, Група Renault оновлює свій річний фінансовий прогноз 2022. Восени на Дні інвестора будуть представлені нові середньострокові фінансові перспективи і прискорене введення в дію стратегії Renaulution. Усі наші зусилля скеровані на перетворення Групи Renault на конкурентного, технологічного і серйозного гравця.” сказав Лука де Мео, генеральний директор Renault Group

Результати [1] першої половини 2022 року, новий крок у зміні роботи Групи: суттєве покращення рентабельності, потужне генерування вільного грошового потоку і зміцнення фінансової структури Виторг Групи у €1 мільярд лишається стабільним у порівнянні з першим півріччям 2021 року, попри 11.9% спад світових продажів Групи за звітний період в умовах досі хиткого ринку Операційна маржа Групи становить €988 мільйонів (4.7% від виторгу): зростання на €556 мільйонів і +2.6 пункти у порівнянні з першим півріччям 2021 року У автомобільному секторі операційна маржа становить €420 мільйонів (2.1% від автомобільного виторгу): +€565 мільйонів (+2.8 пункти) попри спад у 136,000 транспортних засобів у порівнянні з першим півріччям 2021 року Чистий прибуток від безперервної операційної діяльності становить €657 мільйонів, зростання на €458 мільйонів у порівнянні з першим півріччям 2021 року Чистий прибуток від завершеної діяльності становить -€2.3 мільярди завдяки безготівковому коригуванню, пов’язаному із ліквідацією промислової діяльності у Росії, що була оголошена 16 травня 2022 року У автомобільному секторі операційний вільний грошовий потік становить +€956 мільйонів (включаючи дивіденд у €800 мільйонів від Mobilize Financial Services) зростання на €1,470 мільйонів у порівнянні з першим півріччям 2021 року



У автомобільному секторі чистий борг зменшився до €1.2 мільярдів у порівнянні з 31 грудня 2021 року, з якого €522 мільйони пов’язані з продажом активів у Росії: -€426 мільйонів

Успіх нових авто і прискорення стратегії, спрямованої на цінність Реєстр замовлень різних моделей Групи по Європі за 4.1 місяці продажів, зокрема, завдяки успіху нових авто: По Renault Arkana зафіксовано більш ніж 100,000 замовлень від моменту запуску авто, 60% з яких припадає на версію E-TECH і 60% на канал роздрібної торгівлі Renault Megane E-TECH Electric переживає багатообіцяючий старт і налічує вже понад 25,000 замовлень, 75% з яких припадає на топові версії і 80% на авто з найпотужнішими двигунами. Перші машини прибули у французькі дилерські центри у середині травня; старт продажів у європейських країнах тривають і продовжаться до вересня Dacia Sandero залишається найбільш продаваним автомобілем серед роздрібних клієнтів у Європі При більш як 30,000 замовлень зафіксованих у першому півріччі 2022 року, Dacia Spring 100% electric є електромобілем, що посідає перше місце за продажом у Франції серед роздрібних клієнтів Dacia Jogger обіцяє стати новим успіхом з більш як 50,000 замовлень за шість місяців і у міксі більш як 60% серед топових версій у Європі Замовлення на Alpine зросли вдвічі у порівнянні з першим півріччям 2021 року завдяки своїй новій версії A110 Продакт мікс ефект у +3.3 пункти у виторзі автомобільного сектора у порівнянні з першим півріччям 2021 року завдяки запуску нових моделей (Arkana, Jogger і Megane E-TECH Electric) Показники продажів авто з технологією E-TECH[2] продовжують зростати і становлять 36% реєстрацій легкових авто бренду Renault у Європі (проти 26% у першому півріччі 2021 року) Прискорення цінового ефекту, що досяг +7.4 пунктів виторгу автомобільного сектору проти першого півріччя 2021 року. Цей ефект буде продовжений у другому півріччі завдяки комерційній політиці Renaulution Зростання впливу ціни сировинних матеріалів та інфляція витрат з лишком компенсуються перевагами нової комерційної політики вкупі з продуктивністю Групи

Оновлений фінансовий прогноз на фінансовий 2022 рік

Група Renault оновлює свій фінансовий прогноз на фінансовий 2022 рік наступними показниками:

операційна маржа Групи вища за 5% проти близько 3% раніше

у автомобільному секторі операційний вільний грошовий потік більший за €1.5 мільярди

проти позитивного раніше

Група підтверджує вплив кризи напівпровідників, оцінений на рівні 300,000 транспортних засобів у 2022 році.

Під час проведення Дня інвестора восени, Група представить оновлення свого середньострокового фінансового прогнозу Renaulution і стратегії позиціювання себе як конкурентного, технологічного і серйозного гравця

Булонь-Біянкур, 29 липня 2022 року –

16 травня 2022 року рада директорів Групи Renault одностайно схвалили підписання договорів з продажу 100% акцій Renault Group у компанії Renault Russia місту Москва, а свої 67.69% акцій компанії AVTOVAZ НАМІ (Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут). До того ж, договором передбачений кол-опціон для Групи Renault з викупу своїх акцій компанії AVTOVAZ, що можна здійснити у певні періоди протягом наступних 6 років.

У результаті цих домовленостей:

Російська діяльність була вилучена із фінансової звітності Групи Renault за період першого півріччя 2022 року і опрацьовувалася як перервана операційна діяльність згідно з МСФЗ 5 зі зворотною дією від першого січня 2022 року.

Таким чином, грошові агрегати від безперервної операційної діяльності першого півріччя 2022 року вже не включають російську промислову діяльність, а 2021 рік був скоригований відповідно до нової сфери діяльності.

Результат перерваної операційної діяльності відображає збитки у -€2.3 мільярди у першому півріччі 2022 року, в основному через знецінення майна, заводу і обладнання, нематеріальних активів і репутації AVTOVAZ і Renault Russia, а також знецінення специфічних активів, що належать іншим юридичним особам Групи і результат відчуження російських підприємств.

Чистий борг у автомобільному секторі зменшився на €0.5 мільярди з -€1.6 мільярда до -€1.1 мільярда на 31 грудня 2021 року.

Виторг Групи сягнув €21,121 мільйони, збільшившись на 0.3% порівняно з першим півріччям 2021 року. При постійному курсі валют[3], він виріс на 1.1% (негативний курсовий ефект, здебільшого, пов’язаний з девальвацією турецької ліри).

Виторг від діяльності в автомобільному секторі досяг позначки у €19,574 мільйонів, збільшившись на 0.3% порівняно з першим півріччям 2021 року.

Ефект ціни, визначений на рівні +7.4 пункти, відобразив продовження нашої комерційної політики, що стартувала у третьому кварталі 2020 року, згідно з якою перевага надається цінності над об’ємом, а також підвищення ціни, щоб покрити інфляцію витрат і оптимізація комерційних знижок. Загалом він склав +8.4 пункти у другому кварталі 2022 після +5.6 пунктів у першому кварталі.

Успіх Arkana, випущеному у другому кварталі 2021 року, так само як і Jogger і Megane E-TECH Electric у першому півріччі, підкреслив оновлення бренду Renault у C-сегменті і посприяв створенню позитивного продакт мікс ефекту у +3.3 пункти.

Ці два ефекти уможливлюють відшкодування втрати об’єму у -5.2 пункти, що здебільшого пояснюється спадом європейського автомобільного ринку у зв’язку із дефіцитом напівпровідників.

Вплив продажу партнерам, від’ємний до -1.8 пункти, здебільшого пояснюється зменшення виробництва дизельних двигунів і транспортних засобів для наших партнерів (припинення дії договорів Master для Opel і Traffic для Fiat у кінці 2021 року).

“Інший” ефект, у -2.1 пункти, пов’язаний зі зниженням внеску з продажів від мережі Renault Retail Group (RRG) після ліквідації філіалів і частково компенсується післяпродажною роботою.

Група зафіксувала позитивну операційну маржу у €988 мільйонів (4.7% від виторгу) проти €432 мільйони у першому півріччі 2021 року (+2.6 пункти).

Операційна маржа у автомобільному секторі покращилась на €565 мільйонів до €420 мільйонів (2.1% від виторгу автомобільного сектору, або +2.8 пункти проти першого півріччя 2021 року).

Позитивний ефект міксу/ціни/збагачення у +€1,548 мільйон показує успішність комерційної політики, що надає перевагу цінності над об’ємом. Ця політика з лишком компенсує негативний ефект об’єму у -€270 мільйонів і зростання собівартості (сировина, закупівля, гарантія і виробничі та логістичні витрати), що загалом становить -€647 мільйонів. Останнє, в основному, пояснюється різким зростанням цін на сировинні матеріали (-€797 мільйонів), частково компенсується ефективністю закупівельних робіт (+€167 мільйонів).

Внесок від фінансування продажів компанією Mobilize Financial Services (раніше банк RCI та послуги) у Групову операційну маржу досяг €582 мільйонів, знизившись на €11 мільйонів порівняно з першим півріччям 2021 року, переважно через нормалізацію рівня ризику і зменшення середнього об’єму доходних активів (€43.7 мільярдів) відповідно до стратегії Групи задля оптимізації кількості транспортних засобів у мережі.

Роздрібний бізнес зафіксував 2.3% зростання нового фінансування. 14.8% збільшення середньої суми, що фінансується по новим контрактам компенсує 10.9% зменшення числа кредитних договорів, що зумовлене спадом продажів Групи.

У першому півріччі 2022 року, компанія Mobilize Financial Services успішно реалізувала свій перший випуск «зелених облігацій» на суму €500 мільйонів з п’ятирічним строком погашення. Отримані кошти від цього випуску будуть витрачені на фінансування електромобілів і зарядної інфраструктури. Ця емісія була забезпечена на початку липня, а тому не включена до фінансових зобов’язань, що датовані 30 червня 2022 року.

Інший операційний прибуток і витрати були від’ємними і становили -€49 мільйонів (проти -€70 мільйонів у першому півріччі 2021 року), що, зокрема, пояснюється резервами на реструктуризацію у -€134 мільйони і реалізацією активів (+€56 мільйонів), в основному, пов’язаних із продажем декількох комерційних дочірніх компаній Групи і філіалів RRG.

З урахуванням іншого операційного прибутку і витрат, операційний прибуток Групи становив €939 мільйонів проти €362 мільйонів у першому півріччі 2021 року.

Чистий фінансовий прибуток і витрати склали -€236 мільйонів у порівнянні з -€138 мільйонів у першому півріччі 2021 року. Таке погіршення може бути пояснене впливом гіперінфляції у Аргентині, вартість боргових зобов’язань залишається стабільною.

Внесок від асоційованих компаній становив €214 мільйонів, збільшившись на €54 мільйони у порівнянні з першою половиною 2021 року. Цей показник включає €325 мільйонів внеску від Nissan, що з лишком покриває €111 мільйонний від’ємний внесок від інших партнерів, особливо у зв’язку зі знеціненням акцій банку Renault Nissan Bank у Росії.

Поточні і відкладені податки представлені у вигляді оплати -€260 мільйонів у порівнянні з оплатою-€185 мільйонів у першому півріччі 2021 року, що пов’язано із зростанням прибутку.

Чистий прибуток від безперервної операційної діяльності склав €657 мільйонів, збільшившись на €458 мільйони у порівнянні з першим півріччям 2021 року.

Чистий прибуток від перерваної діяльності склав -€2.3 мільярди через безготівкові коригування пов’язані із реалізацією активів російською промислової діяльності.

Таким чином, чистий прибуток склав -€1,666 мільйон, а показник чистий прибуток, частка Групи, становив -€1,357 мільйон (або -€4.98 за акцію).

Грошовий потік у автомобільному бізнесі, без урахування витрат на реструктуризацію, включно з €800 мільйонами дивідендів компанії Mobilize Financial Services, досягнув €2.6 мільярди, збільшившись на €0.9 мільярди порівняно з першим півріччям 2021 року. Цей грошовий потік суттєво покрив матеріальні і нематеріальні інвестиції до реалізації активів, що загалом склало €1.2 мільярди (€1.1 мільярд після вирахування реалізації активів).

Без урахування наслідків реалізації активів, чисті капітальні витрати (CAPEX) та НДДКР (R&D) Групи становили 8.0% від виторгу порівняно з 9.1% у першому півріччі 2021 року. Вони склали 7.5% включно з реалізацією активів.

Операційний вільний грошовий потік у автомобільному секторі[4] був позитивним на рівні +€956 мільйонів з урахуванням -€278 мільйонів витрат на реструктуризацію і негативну зміну у потребі оборотного капіталу у -€275 мільйонів.

Чистий борг у автомобільному секторі склав -€426 мільйонів станом на 30 червня 2022 року порівняно з -€1.6 мільярдами станом на 31 грудня 2021 року (-€1.1 мільярди скоригований від діяльності AVTOVAZ і Renault Russia), або спад у €1.2 мільярди.

У першому півріччі 2022 року Група Renault завчасно погасила кредит банківського пулу в розмірі €1 млрд, користуючись гарантіями французької держави (PGE) і відшкодує у другому півріччі €1 мільярд для обов’язкового щорічного погашення заборгованості. Як і було оголошено, увесь кредит буде повернутий не пізніше кінця 2023 року.

У якості складової частини своєї програми Резервної Реєстрації, Renault SA запустила 24 червня 2022 року емісію облігацій на японський ринок на загальну суму у 80.7 мільярдів єн (або €561 мільйонів) зі ставкою 3,5% і трирічним строком погашення. Ця емісія була реалізована 1 липня 2022 року і тому не включена до фінансових зобов’язань від 30 червня 2022 року.

Станом на 30 червня 2022 року загальні інвентарні запаси нових транспортних засобів (включно з незалежною дилерською мережею) складають 348,000 одиниць порівняно з 427,000 (включно з 12,000 транспортних засобів у Росії) на кінець червня 2021 року, або за 60 днів продажів.

Прогноз і стратегія

Група Renault оновлює свій фінансовий прогноз на фінансовий 2022 рік наступними показниками:

операційна маржа Групи вища за 5% проти близько 3% раніше

проти близько 3% раніше у автомобільному секторі операційний вільний грошовий потік більший за €1.5 мільярди

проти позитивного раніше

Група підтверджує вплив кризи напівпровідників, оцінений на рівні 300,000 транспортних засобів у 2022 році.

Під час проведення Дня інвестора восени, Група представить оновлення свого середньострокового фінансового прогнозу Renaulution і стратегії позиціювання себе як конкурентного, технологічного і серйозного гравця.

Зведені результати Групи Renault

Коригування по діяльності AVTOVAZ та Renault Russia у 2021

Додаткова інформація

Скорочена і зведена піврічна фінансова звітність Групи Renault, датована 30 червня 2022 року була переглянута радою директорів 28 липня 2022 року.

Статутні аудитори Групи здійснили обмежений огляд цієї фінансової звітності і їх піврічний звіт скоро буде опублікований.

Фінансовий звіт з повним аналізом фінансових результатів за перше півріччя 2022 року доступний на сайті www.renaultgroup.com у розділі “Finance”.