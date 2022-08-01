Новый Audi A6 полностью рассекретили накануне дебюта (фото)

Немецкий производитель готовится представить обновленный бизнес-седан Audi A6. Премьера намечена на 6 августа, но удержать новинку в секрете компании не удалось. В сеть просочились ее снимки без малейшего камуфляжа.

Судя по опубликованным фото, автомобиль получил новую решетку радиатора, которая будет отличаться в зависимости от версий. Также установлена новая оптика, измененные передний и задний бамперы, а также иные колесные диски. На боковых дверях появились стильные выштамповки, придающие седану динамики.

Компоновка и оснащение салона обновленного Audi A6 не изменились. Корректировки свелись к новым вариантам отделки и расширенному пакету помощи водителю. Премиальный седан приводит в движение 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 190 и 245 л.с., который сопряжен с 7-ступенчатым «‎автоматом» и передним или полным приводом.

На снимках показана версия для Китая, ведь именно этот рынок является для седана ключевым. В Европе компания намерена представить Audi F6 Avant, сообщает издание Autohome.