Грузоперевозчиков в Украине оштрафовали на 17 млн гривен – ‎статистика

«Укртрансбезопасность»‎ с 1 июня возобновила габаритно-весовой контроль фур в регионах, где не ведутся активные боевые действия. За это время было проверено 48 125 грузовых автомобилей и составлено 3416 постановлений о перевесе.

Как сообщили в ведомстве, сумма штрафов за нарушение установленных норм составила 17,141 млн гривен. Большая часть нарушений была зафиксирована автоматическими WIM-комплексами, которые фиксируют вес транспортного средства в движении.

«Восстановление габаритно-весового контроля на дорогах важно, ведь даже в условиях войны должны беречь дороги от разрушительного воздействия перегруженного транспорта. Мы надеемся на понимание перевозчиков и соблюдение требований законодательства. Ведь наша дорожная инфраструктура очень важна для экономики страны сейчас и в будущем», – заявил глава «Укртрансбезопасности» Евгений Зборовский в эфире национального телевизионного марафона «Единые новости».