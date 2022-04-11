Новости Грузовики с российской регистрацией больше не пускают в Европу

Евросоюз, после начала военных действий на территории Украины, ввел санкции в отношении России и Белоруссии. Одним из пунктов пятого пакета является ограничение проезда по территории ЕС для грузовиков страны-агрессора и его приспешника.

Новая норма вступила в действие с 9 апреля этого года. Она предусматривает запрет на осуществление автомобильных грузоперевозок российскими и белорусскими компаниями, в том числе и транзитных. Ограничения не касаются только нескольких категорий грузов.

В частности, разрешено транспортировать:

природный газ и нефть, включая продукты нефтепереработки, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную руду;

фармацевтическую, медицинскую, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, включая пшеницу и удобрения;

гуманитарные грузы.

Грузовики из РФ и Беларуси, которые на данный момент находятся на территории Европейского Союза, должны выехать до 16 апреля.