Новости В Украине запущен проект по сбору свидетельств о разрушенном в результате войны имуществе

Опция «Россия заплатит» появилась в приложении «Київ Цифровий»

Министерство экономики Украины совместно с KSE Institute (аналитическим центром при Киевской школе экономики) запустили проект «россия заплатит» по сбору свидетельств о разрушенном или поврежденном в ходе войны с Россией имуществе. Эта информация будет использована для оценки ущерба и формирования дальнейших исков в международные суды против страны-агрессора.

Несмотря на то, что опция «россия заплатит» появилась в приложении «Київ Цифровий», оставить данные могут все граждане Украины. Для этого необходимо установить обновленную версию приложения, зайти в подменю «Cвідчення громадян» → «Свідчення про руйнування» → «Надати свідчення» и заполнить форму.

Информация должна быть достоверной и содержать фото- и видео доказательства. Все показания в дальнейшем будут проверяться.

Персональные данные пользователей защищены и не передаются третьим лицам. Информация о разрушении передается исключительно в международные учреждения, органы государственной власти и общественные или гуманитарные организации, которые будут способствовать формированию исков в международные суды против России. Широкой общественности обещают предоставить только обобщенную статистику о разрушениях и ущербе Украины от военных действий «братской» России.