Харьков оставили без трамваев – оккупанты уничтожили депо и подстанцию (фото)

Войска РФ продолжают вести массированные обстрелы Харькова. Уничтожено множество инфраструктурных объектов. Также сильно пострадала транспортная система.

По данным пресс-службы Харьковского городского совета, в городе не осталось ни одного уцелевшего трамвая. Разрушены трамвайное депо и подстанции, которые обеспечивали их работу.

К тому же в Харькове не работает метрополитен. В горсовете заявили, что на его запуск потребуется не менее двух месяцев. Сложнее всего будет восстановить Салтовскую ветку.

Несмотря на столь масштабные разрушения, власти Харькова продолжают вести запланированные работы по улучшению транспортной инфраструктуры. В настоящее время проводится демонтаж трамвайной линии на улице Веснина. После войны здесь будут курсировать новые автобусы.